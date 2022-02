Covid: ricoveri e contagi sempre in calo sensibile, ma altri 21 decessi nelle ultime 24 ore in Veneto

Sono 4.910 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, dei quali 829 nel territorio veronese. È quanto esplicita il bollettino Covid di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 18 febbraio 2022

Prosegue dunque anche oggi il calo dei soggetti attualmente positivi su scala regionale, passado dagli oltre 83 mila di ieri agli odierni 78.302. Per la provincia scaligera si era ieri a oltre 16 mila, mentre quest'oggi gli attuali positivi sono scesi a quota 15.251. A crescere sono purtroppo sempre i decessi: da inizio pandemia in Veneto si è ormai arrivati a 13.679 morti, ovvero 21 in più nelle ultime 24 ore, dei quali 3 nella provincia scaligera che giunge così a 2.962 vittime totali.

Sul fronte ospedaliero il progressivo miglioramento della situazione su scala regionale viene anche oggi confermato: in area medica vi sono infatti 853 pazienti Covid, ovverro 26 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva troviamo oggi 56 persone, dunque 4 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la provincia di Verona, si conferma nel complesso il trend di calo dei ricoveri. Il numero dei pazienti Covid curati in terapia intensiva è rimasto invariato rispetto a ieri (16), ma a calare sono le ospedalizzazioni nei reparti di area medica, dove oggi vi sono 209 persone, ovverro 19 in meno nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid sono attualmente ospitati negli ospedali cittadini di Borgo Roma e Borgo Trento, quindi nelle strutture di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda ed nel Centro riabilitativo veronese Srl.