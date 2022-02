Covid: ricoveri ed attuali positivi sempre in netto calo, 21 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 5.880 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus a livello regionale in Veneto, di cui 975 nella singola provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, curato come sempre da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 17 febbraio 2022

Cala dunque a quota 83.265 il numero delle persone attualmente positive in Veneto, rispetto alle oltre 87 mila di ieri, così come nel territorio scaligero si è passati nelle ultime 24 ore dagli oltre 18 mila soggetti attuali positivi agli odierni 16.613. A crescere ancora una volta è purtroppo il numero delle vittime: in Veneto si è arrivati a 13.658 morti da inizio pandemia, vale a dire 21 decessi in più nelle ultime 24 ore. Per la provincia di Verona si è passati dai 2.953 morti di ieri agli odierni 2.959 (+6).

Scarica il report Covid Veneto 17 febbraio 2022

Sul fronte ospedaliero prosegue il calo complessivo dei ricoveri: i pazienti Covid curati in area medica in tutta la Regione Veneto sono oggi 879, ovvero 59 in meno rispetto a ieri. Anche nelle terapie intensive si registra una seppur lieve diminuzione con 60 pazienti Covid, vale a dire 2 in meno nelle ultime 24 ore.

Nel territorio scaligero si conferma il trend di calo nei reparti ospedalieri: in area medica troviamo infatti quest'oggi 228 pazienti Covid (-2), così come nelle terapie intensive le persone curate sono 16 (-1). Gli ospedali che nella provincia veronese accolgono i pazienti Covid ad oggi sono quelli cittadini di Borgo Roma e Borgo Trento, quindi le strutture di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda e, infine, il Centro riabilitativo veronese Srl.