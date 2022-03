Covid: tornano a crescere anche in Veneto i casi positivi. Terze dosi vaccino al 71,8%

Sono 4.584 i casi in più di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, sabato 12 marzo, a cura di Azienda Zero. Per la provincia di Verona soo 690. Numeri dunque che appaiono in lieve crescita, confermando l'inversione di tendenza già segnalata a livello nazionale.

Report Covid Veneto 12 marzo 2022

Il numero delle persone attualmente positive al virus in Veneto è salito a quota 51.904, così come è in crescita nella singola provincia di Verona dove si è passati da 6.968 a 7.116 soggetti attuali positivi nelle ultime 24 ore. A crescere sono anche i decessi che in tutto il Veneto da inizio pandemia sono ad oggi 13.960, ovvero 10 in più rispetto a ieri, dei quali 3.001 nella nostra provincia.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, appaiono in lieve calo i ricoveri. Sono infatti 433 oggi i pazienti Covid in area medica (-3) e 28 quelli in terapia intensiva (-6). Nella provincia veronese sono nel complesso in lieve aumento i ricoverati Covid che in area non critica sono saliti a quota 83 (+4), mentre scendono a 6 le persone curate in terapia intensiva (-3). Le strutture che accolgono pazienti Covid nel territorio veronese sono ad oggi gli ospedali cittadini di Borgo Trento e Borgo Roma, quindi gli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar, Peschiera del Garda ed il Centro riabilitativo veronese Srl.

Scarica il report Covid Veneto 12 marzo 2022

Nel frattempo prosegue in Veneto anche la campagna vaccinale contro Covid-19 che vede ad oggi 4.560.464 cicli completati, mentre sono 3.221.879 le cosiddette "terze dosi" sin qui somministrate nella nostra Regione. In tutto il Veneto è il 64,9% della popolazione totale ad aver finora ricevuto la dose booster di vaccino anti Covid. Una percentuale che sale al 71,8% se si considera esclusivamente la popolazione veneta dai 12 anni di età in avanti, per la quale è effettivamente autorizzata la somministrazione della dose booster.

Vaccinazioni Covid 12 marzo 2022 Veneto