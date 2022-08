Covid: in Veneto nessun decesso nelle ultime 24 ore, calo dei ricoveri e degli attuali positivi. Quarta dose al 5,1%

Sono 2.943 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 528 nella provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, domenica 7 agosto, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 7 agosto 2022

Calano dunque a quota 73.485 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 75.391), così come a livello provinciale nel Veronese dove scendono a quota 9.872 (ieri erano 10.130). Resta inoltre immutato da ieri il numero delle vittime, fermo a quota 15.156 morti da inizio pandemia in Veneto.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i ricoveri appaiono in calo nelle ultime 24 ore: in area medica troviamo infatti quest'oggi 655 pazienti Covid curati in Veneto, ovvero 19 in meno rispetto a ieri. Calano inoltre a 31 anche le persone che necessitano di cure in terapia intensiva (-1). Nella provincia veronese i ricoveri appaiono altrettanto in calo: sono infatti scesi a 144 i pazienti Covid curati in area medica (-4), così come sono diminuiti a 8 quelli in terapia intensiva (-1).

Prosegue nel frattempo anche la campagna di vaccinazione contro Covid-19 che vede in Veneto raggiunta quest'oggi quota 3.302.169 terze dosi somministrate (+196), mentre sale a 226.634 il numero delle quarte dosi di vaccino somministrate (+1.710). In Veneto ad aver ricevuto la terza dose di vaccino è il 66,3% della popolazione totale residente, mentre la quarta dose è stata ricevuta dal 4,6%. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,3% ed al 5,1% se si considera come base di riferimento la popolazione veneta per la quale è effettivamente prevista la vaccinazione anti Covid con terza e quarta dose.

Report Vaccinazioni Covid Veneto 7 agosto 2022