Covid: sei decessi nelle ultime 24 ore, calano ancora gli attuali positivi ed i ricoveri in Veneto

Sono 5.868 i casi in più di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto rispetto a ieri, di cui 936 nella provincia scaligera. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 30 luglio, diffuso da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 30 luglio 2022

Risultano pertanto in calo gli attuali positivi nella nostra Regione, scesi a quota 91.642 rispetto ai 94.266 di ieri. In calo anche nella provincia di Verona, dove si è passati dai 13.087 di ieri agli odierni 12.630 attuali positivi. Sale invece a 15.067 il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia in Veneto, registrando dunque 6 nuove vittime nelle ultime 24 ore.

Scarica il Report Covid Veneto 30 luglio 2022

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali del Veneto, quest'oggi si riscontra un calo generalizzato dei pazienti Covid ricoverati. In area medica, infatti, troviamo 754 persone, ovvero 32 in meno rispetto a ieri, così come scendono a 21 i pazienti curati in terapia intensiva (-2). Anche nella provincia scaligera si registra una diminuzione dei pazienti Covid ricoverati: in area medica troviamo infatti 140 persone (-14), mentre resta stabile a quota 7 il numero di pazienti in terapia intensiva.

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 30 luglio 2022

In merito alla campagna di vaccinazione contro Covid, ad oggi in Veneto sono salite a 3.299.913 le terze dosi somministrate (+747), mentre le quarte dosi sono giunte a quota 201.423 (+6.196). Ad aver ricevuto la terza dose è ad oggi il 66,3% della popolazione totale in Veneto, mentre il 4,1% ha ricevuto anche la quarta dose. Considerando esclusivamente la popolazione per la quale è prevista la somministrazione della terza e della quarta dose, le percentuali salgono rispettivamente al 73,3% ed al 4,6%.

