Covid: in Veneto calano gli attuali positivi. In 24 ore 14 morti e lieve aumento dei ricoveri. Quarta dose al 4,4%

Sono 6.187 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 994 attribuiti alla provincia scaligera. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, venerdì 29 luglio, fornito da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 29 luglio 2022

Risultano dunque sensibilmente in calo nella nostra Regione i casi attualmente positivi, passati da 96.718 a 94.266, così come nel Veronese, scesi a 13.087 (ieri erano 13.602). Sono invece saliti a quota 15.061 i morti totali da inizio pandemia in Veneto, con 14 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Nel Veronese le vittime totali sono state finora 3.163.

Scarica il Report Covid Veneto 29 luglio 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, quest'oggi si rileva un leggero aumento dei pazienti Covid. In area medica troviamo infatti 786 persone, ovvero 17 in più rispetto a ieri. Stabile a quota 23 è invece il numero dei pazienti curati in terapia intensiva. Il lieve aumento dei pazienti ricoverati si conferma anche nella singola provincia veronese. Qui troviamo infatti oggi 154 persone curate in area medica (+4) e 7 pazienti Covid in terapia intensiva (+1).

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 29 luglio 2022

Nel frattempo procede anche la campagna di vaccinazione contro il virus che vede raggiunta oggi quota 3.299.140 terze dosi somministate (+488) e 194.769 quarte dosi (+5.543). Finora in Veneto ha ricevuto la terza dose il 66,3% della popolazione totale ed il 4% anche la quarta dose. Considerando come bacino di riferimento la popolazione effettivamente vaccinabile con terza e quarta dose, le percentuali salgono rispettivamente al 73,3% ed al 4,4%.

Report vaccinazione Covid Veneto 29 luglio 2022