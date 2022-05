Covid: in Veneto netto calo dei positivi e dei ricoverati. Tre le vittime in 24 ore

Sono 1.389 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi rilevati in Veneto, di cui 284 nella provincia veronese. Lo rende noto il bollettino Covid odierno, sabato 28 maggio, curato come sempre da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 28 maggio 2022

Calano dunque a 29.772 i casi attualmente positivi a livello regionale e a 3.813 quelli a livello provinciale nel territorio veronese, di contro agli oltre 30 mila di ieri in Veneto e gli oltre 4 mila nella nostra provincia. Sono 3 i decessi in più registrati in tutta la Regione nelle ultime 24 ore, con il computo totale delle vittime da inizio pandemia che sale così a quota 14.687, delle quali 3.113 nel Veronese (+1 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto si assiste a un progressivo calo dei pazienti Covid ricoverati. In area medica troviamo infatti 272 persone, ovvero 17 in meno rispetto a ieri, così come calano a 14 i pazienti in terapia intensiva (-3).

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid, pur con ritmi non elevati. In Veneto si è giunti a 4.803.600 cicli completati (+158), mentre sono 3.407.049 le dosi booster somministrate sinora (+1.762). Ad oggi ha ricevuto la dose addizionale di vaccino il 68,2% della popolazione totale residente in Veneto. Dato che cresce al 75,2% se si considera la sola popolazione residente ed effettivamente vaccinabile con dose booster.

