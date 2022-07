Covid: in Veneto 10 vittime in 24 ore, lieve rialzo dei ricoveri. La quarta dose somministrata al 4,3% dei veneti

Sono 7.422 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 1.211 attribuiti alla provincia di Verona. Sono i dati contenuti nel bollettino Covid di oggi, giovedì 28 luglio, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 28 luglio 2022

Si registra dunque un lieve aumento dei casi attualmente positivi in Veneto, passando dai 96.356 di ieri agli odierni 96.718. Nel Veronese, invece, gli attuali positivi sono calati a quota 13.602 (ieri erano 13.612). Per quanto riguarda il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore si contano ulteriori 10 vittime in Veneto, per un totale di 15.047 morti nella nostra Regione da inizio pandemia, di cui 3.161 nella provincia scaligera.

In merito alla situazione negli ospedali, si inverte oggi il trend di decrescita dei ricoveri, con un aumento nel complesso dei pazienti Covid. In particolare si contano oggi 769 persone ricoverate in area medica (+31) e 23 nei reparti di terapia intensiva (-1). Nella provincia veronese si conferma il lieve aumento dei pazienti Covid ricoverati che, in area medica, salgono a quota 150 (+2) mentre in terapia intensiva sono oggi 5 (+1).

Per quel che riguarda la campagna vaccinale contro Covid-19, in Veneto sono salite a 3.298.641 le somministrazioni delle terze dosi (+474) e a 189.075 quelle delle quarte dosi (+5.089). Ad oggi in Veneto è il 66,3% della popolazione totale ad aver ricevuto la terza dose di vaccino ed il 3,9% anche la quarta. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,3% ed al 4,3% se si considera come base di riferimento la popolazione effettivamente vaccinabile con terza e quarta dose.

