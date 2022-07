Covid: in Veneto 14 morti nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo dei ricoveri anche nella provincia veronese

Sono 8.438 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 1.446 attribuiti alla singola provincia di Verona. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, mercoledì 27 luglio, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 27 luglio 2022

Risultano pertanto in calo i casi attualmente positivi che, sul piano regionale, sono scesi a quota 96.356 (ieri erano 97.389), così come sono calati a 13.612 nel Veronese (ieri erano 13.757). Cresce ancora, invece, il numero delle vittime che, purtroppo, in Veneto ha raggiunto i 15.037 decessi da inizio pandemia, registrando ulteriori 14 morti nelle ultime 24 ore. Nella nostra provincia sono 3.159 le vittime totali (+3 rispetto a ieri).

Scarica il Report Covid Veneto 27 luglio 2022

La situazione negli ospedali veneti appare in miglioramento. Oggi, infatti, si assiste ad una diminuzione dei pazienti Covid ricoverati: in area medica sono curate 738 persone (-24), mentre nei reparti di terapia intensiva troviamo 24 pazienti (-5). Nel complesso sono in calo i ricoveri anche nelle strutture ospedaliere veronesi: in area medica sono curati 148 pazienti Covid (+2), mentre calano a 4 le persone ricoverate in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri quando erano 8).

Scarica il Report Vaccinazioni Covid 27 luglio 2022

Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione contro Covid-19 che in Veneto vede salire a 3.298.160 le terze dosi somministrate (+398) e a 183.842 le quarte dosi (+4.246). Sinora, ad aver ricevuto la terza dose di vaccino è il 66,3% della popolazione totale in Veneto ed il 3,8% ha ricevuto anche la quarta dose. Percentuali che crescono rispettivamente al 73,3% ed al 4,2% se si considera esclusivamente la popolazione in Veneto per la quale è prevista la prima e seconda dose addizionale di vaccino.

Report Vaccinazioni Covid 27 luglio 2022