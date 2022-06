Covid: continua a crescere in Veneto il numero degli attuali positivi. Stabile la situazione negli ospedali

Sono 1.999 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 311 nella provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid di oggi, lunedì 27 giugno, divulgato dalla Regione Veneto.

Report Covid Veneto 27 giugno 2022

Nel complesso sale dunque ancora il numero delle persone attualmente positive che raggiunge quota 58.207 in Veneto (ieri erano 57.632), mentre nella provincia di Verona si è passati dai 7.635 attuali positivi di domenica agli odierni 7.756. Sale anche il numero complessivo delle vittime che raggiunge il totale da inizio pandemia pari a 14.789, ovvero 4 morti in più rispetto a ieri.

Resta fondamentalmente stabile quest'oggi la situazione negli ospedali del Veneto, seppur sia in lieve aumento il numero dei pazienti Covid. Troviamo infatti 370 persone ricoverate in area medica ed attualmente positive, ovvero 2 in più rispetto a domenica, mentre in terapia intensiva sono 17 i pazienti Covid, vale a dire 1 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della singola provincia di Verona, troviamo quest'oggi 85 pazienti Covid curati in area medica (-3) ed altre 5 persone accolte nei reparti di terapia intensiva (+1).