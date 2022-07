Covid: in Veneto 9.049 casi e 16 morti nelle ultime 24 ore. Il 4,1% dei veneti ha ricevuto la quarta dose di vaccino

Sono 9.049 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 1.447 attribuiti alla provincia scaligera. Sono i dati che emergono dal bollettino Covid di oggi, martedì 26 luglio, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 26 luglio 2022

Il numero dei casi attualmente positivi è dunque sceso a quota 97.389 sul piano regionale (ieri erano 99.453), così come è calato nel Veronese a quota 13.757 (ieri erano 14.223). Un brusco aumento, invece, lo si registra oggi per quel che concerne il numero delle vittime che, in Veneto, nelle ultime 24 ore è salito a 15.023 decessi totali da inizio pandemia, ovvero 16 morti in più rispetto a ieri.

Negli ospedali veneti la situazione resta pressoché invariata: in area medica troviamo oggi 762 pazienti Covid (-4), mentre in terapia intensiva sono 29 le persone curate, esattamente come ieri. Nella provincia veronese sono in calo i ricoveri di pazienti Covid curati in area medica, scesi a 146 (-6), mentre salgono a 8 quelli curati in terapia intensiva (+1).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale contro Covid-19, Regione Veneto ha da oggi iniziato a diffondere i primi dati statistici circa le somministrazioni anche della seconda dose booster, ovvero la cosiddetta "quarta dose" di vaccino. Ad oggi sono 179.516 le quarte dosi somministrate, a fronte di 3.297.753 terze dosi. Il 66,3% della popolazione totale in Veneto ha ricevuto sin qui la terza dose, mentre la quarta dose è stata somministrata al 3,7% dei residenti in Veneto. Dati che, considerando solo la popolazione regionale effettivamente vaccinabile con terza e quarta dose, salgono rispettivamente al 73,2% ed al 4,1%.

