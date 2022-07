Covid: in Veneto sfondata la soglia dei 15 mila morti da inizio pandemia. Lieve rialzo dei ricoveri nel Veronese

Sono 5.285 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, dei quali 855 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, domenica 24 luglio.

Report Covid Veneto 24 luglio 2022

Calano dunque a quota 99.661 i casi attualmente positivi a livello regionale (ieri erano 100.694), così come nella singola provincia scaligera si è scesi da 14.353 a 14.244 casi attualmente positivi. Sono invece cresciuti ancora i decessi che, in Veneto, hanno ormai sfondato quota 15 mila da inizio pandemia. Nelle ultime ore si registrano infatti 5 vittime che portano il triste computo totale a quota 15.002 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 24 luglio 2022

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sul piano regionale la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto a ieri. In area medica vi sono 783 pazienti Covid esattamente come 24 ore fa, così come in terapia intensiva vi sono 27 pazienti Covid, ovvero uno in più rispetto a ieri. Nella singola provincia veronese salgono invece a quota 157 i pazienti ricoverati in area medica (+6), mentre resta immutato il numero delle persone che necessitano di cure in terapia intensiva, ovvero 7 pazienti.