Covid: in Veneto ricoveri stabili e positivi ancora in calo, 4 le vittime in più rispetto a sabato

Sono 1.389 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus. Di questi sono 266 quelli rilevati nella provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, domenica 22 maggio 2022, a cura di Azienda Zero.

Risultano dunque ulteriormente in calo i casi di persone attualmente positive al coronavirus che in Veneto sono 39.635, di cui 5.629 nella singola provincia scaligera. Il numero delle vittime totali da inizio pandemia è invece cresciuto a quota 14.645, registrando 4 vittime in più nelle ultime 24 ore. Nella nostra provincia i morti sono 3.100, dato immutato rispetto a ieri.

Scarica il report Covid 22 maggio 2022

Variazioni minimali per quel che riguarda i reparti ospedalieri in Veneto. Troviamo infatti in area medica 385 pazienti Covid (+1), mentre sono 21 le persone curate in terapia intensiva (+1).

Scarica il report vaccinazioni Covid 22 maggio 2022

Per quanto riguarda la campagna vaccinale contro Covid, sono saliti a 4.797.181 i cicli completati (+116), mentre sono 3.401.400 le dosi booster di vaccino sinora somministrate (+1.022). Nel complesso, ad aver ricevuto la dose addizionale di vaccino anti Covid in Veneto è il 68,1% della popolazione totale residente. Un dato che cresce al 75,1% se si considera esclusivamente la popolazione residente per la quale è prevista di fatto la vaccinazione con dose booster.