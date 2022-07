Covid in Veneto: 8.490 casi e 8 vittime nelle ultime 24 ore. Nella provincia veronese calano i ricoverati

Sono 8.490 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 1.341 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, giovedì 21 luglio, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 21 luglio 2022

Il numero dei soggetti attualmente positivi al virus è così salito a quota 107.725 in Veneto (ieri erano 106.456), mentre nel Veronese sono scesi oggi a quota 15.329 i casi attualmente positivi (ieri erano 15.366). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 8 decessi a livello regionale, portando il computo totale delle vittime da inizio pandemia a quota 14.977 morti in Veneto, di cui 3.149 nella provincia scaligera.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, anche oggi i pazienti Covid ricoverati sono complessivamente in aumento sul piano regionale: in area medica troviamo infatti 767 persone (+13), mentre nelle terapie intensive sono curati 34 pazienti Covid (-3).

Scarica il Report Covid Veneto 21 luglio 2022

Nella provincia di Verona sono invece in calo i pazienti Covid curati in ospedale. In particolare troviamo 143 persone in area medica, ovvero 13 in meno rispetto alle precedenti 24 ore ed altri 10 pazienti curati in terapia intensiva (+1).