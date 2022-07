Covid: in Veneto 9.234 casi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. Ricoveri in aumento anche nel Veronese

Sono ben 9.234 anche quest'oggi, mercoledì 20 luglio, i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 1.557 nella singola provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid quotidiano, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 20 luglio 2022

Il numero dei soggetti attualmente positivi è comunqe in calo sul piano regionale, giungendo a quota 106.456 (ieri erano 106.527), così come nel territorio veronese dove si attesta a quota 15.366 (ieri erano 15.423). Cresce invece ancora, purtroppo, il numero delle vittime che, da inizio pandemia, ha raggiunto in Veneto quota 14.969 morti, dei quali 3.147 in Veneto. Nelle ultime 24 ore si contano nella nostra Regione altri 16 decessi tra i pazienti Covid.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, pur restando sotto controllo, anche oggi si conferma il trend di crescita: sono infatti 754 i pazienti Covid curati in area medica, ovvero 10 in più rispetto a ieri, mentre sono saliti a 37 i pazienti Covid che necessitano di cure in terapia intensiva (+1).

Scarica il Report Covid Veneto 20 luglio 2022

Numeri in crescita anche per quel che riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere della provincia di Verona: in area medica troviamo infatti quest'oggi 156 pazienti Covid, ovvero 5 in più rispetto a ieri, mentre le persone curate in terapia intensiva sono salite a 8 (+1).