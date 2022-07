Covid in Veneto: ricoveri e attuali positivi in crescita, nelle ultime 24 ore sono 8 i decessi

Sono 8.110 i casi in più di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto rispetto a ieri, di cui 1.219 nella provincia veronese. È quanto viene riportato nel bollettino Covid odierno, sabato 2 luglio, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 2 luglio 2022

Sale dunque il numero delle persone attualmente positive al virus in Veneto, raggiungendo quota 77.813 su scala regionale (ieri erano 75.096) e 10.621 nella singola provincia scaligera (ieri erano 10.199). Cresce purtroppo anche il numero complessivo delle vittime che, da inizio pandemia, ha ormai raggiunto quota 14.813 morti in Veneto (8 nelle ultime 24 ore) e 3.126 nella provincia veronese (2 decessi nelle ultime 24 ore).

Prosegue anche l'aumento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali. Su base regionale troviamo oggi 512 persone positive al virus curate in area medica nelle strutture venete, ovvero 16 pazienti in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive vi sono oggi 20 pazienti Covid, uno in più rispetto alle precedenti 24 ore. Il trend di crescita dei ricoveri lo si riscontra anche su base provinciale a Verona, dove vi sono oggi 127 pazienti Covid in area medica (+3) e 4 nelle terapie intensive (+2).

Report vaccinazioni 2 luglio 2022

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale contro Covid che, in Veneto, vede ad oggi 4.885.597 cicli completati (+27) e 3.453.237 dosi addizionali somministrate (+1.497). Ad aver ricevuto la dose booster di vaccino è ad oggi il 68,6% della popolazione totale residente in Veneto. Un dato che sale al 75,4% se si prende in considerazione la popolazione residente per la quale è effettivamente prevista la vaccinazione con dose booster.