Covid: lieve aumento degli attuali positivi in Veneto. Sei le vittime in 24 ore, ricoveri in costante diminuzione

Sono 1.601 i casi in più di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, di cui 199 attribuiti alla provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, giovedì 2 giugno, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 2 giugno 2022

Crescono dunque lievemente i casi attualmente positivi a livello regionale passando dai 26.878 di ieri a quota 26.962. Calano invece gli attuali positivi sul piano provinciale nel Veronese, passando dai 3.279 di ieri agli odierni 3.247. Sono inoltre sei i decessi che si registrano in Veneto nelle ultime 24 ore, con il computo totale da inizio pandemia che è infatti salito a quota 14.705 morti, dei quali 3.114 nella provincia veronese.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, poche le variazioni in queste ultime ore. Sono 216 i pazienti Covid curati in area medica, ovvero 6 in meno rispetto a ieri, mentre sono scesi a 9 i pazienti Covid che necessitano di cure in terapia intensiva (-1).