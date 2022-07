Covid: in Veneto 12.477 casi e 21 morti in 24 ore. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati

Sono 12.477 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali ben 2.045 nella provincia scaligera. Un brusco rialzo della curva dei contagi dopo la flessione successiva al weekend. Lo si apprende dal bollettino Covid di oggi, martedì 19 luglio, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 19 luglio 2022

Il numero dei soggetti attualmente positivi sul piano regionale è tuttavia calato a quota 106.527 (ieri era pari a 106.630), così come nella provincia veronese è sceso a 15.423 (ieri era 15.539). A crescere è però il numero delle vittime: sono infatti 14.953 i morti totali in Veneto da inizio pandemia, ovvero 21 in più nelle ultime 24 ore, dei quali 3 in territorio scaligero.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto oggi si assiste ad un rialzo del numero di pazienti Covid ricoverati: in area medica troviamo infatti 744 persone, ovvero 18 in più rispetto a ieri, così come sono saliti a 36 i soggetti curati in terapia intensiva, vale a dire 5 in più nelle ultime 24 ore.

Scarica il report Covid Veneto 19 luglio 2022

Nella provincia veronese cala invece nel complesso il numero dei pazienti Covid ricoverati: in area medica troviamo oggi 114 persone, ovvero 9 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono curate 8 persone, una in più rispetto alle precedenti 24 ore.