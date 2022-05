Covid: in Veneto numero dei ricoverati in aumento, 11 le vittime in 24 ore. Contagi sempre in calo

Sono 2.613 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di questi 480 vengono attribuiti alla provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, mercoledì 18 maggio, a cura come sempre di Azienda Zero.

Scendono dunque anche oggi i soggetti attualmente positivi, passando dagli oltre 46 mila di ieri ai 45.410 indicati alle 8 di stamattina. Nel Veronese sono 6.565 gli attuali positivi. A crescere è invece purtroppo il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia, con 11 decessi nelle ultime 24 ore in Veneto ed il computo totale che sale così a quota 14.619. Nella provincia di Verona i morti totali sono 3.097, uno in più rispetto a ieri.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, quest'oggi si registra un aumento nei reparti di area medica. Qui, infatti, salgono a quota 459 i pazienti Covid ricoverati, ovvero 19 in più nelle ultime 24 ore. Resta invece invariato il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere venete (20).

In merito alla campagna di vaccinazione anti Covid, le somministrazioni proseguono a ritmi piuttosto lenti. Nel complesso si è giunti a 4.791.856 cicli completati, ovvero +52 rispetto a ieri, così come sono 3.396.207 le dosi booster somministrate (+471). Ad aver ricevuto la dose di vaccino addizionale in Veneto è il 68% della popolazione totale residente. Dato che cresce al 75% se si considera esclusivamente la popolazione residente vaccinabile con dose booster.