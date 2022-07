Covid: 7 morti e 1.951 i casi in più nelle ultime 24 ore in Veneto. Attuali positivi aumentano nel Veronese

Sono 1.951 i casi in più di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, di cui 371 nella provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino odierno, lunedì 18 luglio, a cura di Azienda Zero. Dati che, come spesso accade dopo il weekend, appaiono in netto calo.

Report Covid Veneto 18 luglio 2022

Il numero dei casi attualmente positivi è dunque sceso a quota 106.630 sul piano regionale (ieri erano 106.972), mentre sono in crescita gli attuali positivi nel Veronese saliti a quota 15.539 (ieri erano 15.442). Ad aumentare è poi purtroppo il numero delle vittime da inizio pandemia che, in Veneto, ha raggiunto un totale di 14.932 morti, ovvero 7 in più nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona i decessi sinora sono stati 3.140.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto troviamo oggi 726 pazienti Covid in area medica, ovvero 4 in più rispetto a ieri. Sono poi 31 le persone positive al virus e che necessitano di cure in terapia intensiva, vale a dire un paziente in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Nella provincia veronese sono in calo i pazienti Covid ricoverati: in area medica vi sono 161 persone (-3), mentre nelle terapie intensive sono curate 7 persone (-1).