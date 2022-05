Covid: 9 vittime in Veneto nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri e gli attuali positivi

Sono 820 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, di questi sono 143 quelli riferiti alla provincia di Verona. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, 16 maggio 2022, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 16 maggio 2022

Calano dunque a 49.279 i soggetti attualmente positivi in tutta la Regione, di cui 7.200 sono nella provincia scaligera. Sono invece saliti a 14.598 i morti totali da inizio pandemia in Veneto, vale a dire 9 vittime in più nelle ultime 24 ore. Per la singola provincia scaligera i decessi sono 3 in più per un totale di 3.096 morti, il dato più alto di tutte le province venete.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si assiste anche oggi al progressivo calo dei pazienti Covid. Sono infatti scese a quota 437 le persone ricoverate in area medica, ovvero 6 in meno rispetto a ieri, mentre resta invariato il numero dei pazienti curati in terapia intensiva (22).