Covid: in Veneto 5 decessi in 24 ore, calano gli attuali positivi e i ricoveri negli ospedali

Sono 1.029 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, in calo rispetto ai 2.376 segnalati domenica. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, lunedì 15 agosto, a cura di Azienda Zero. I casi attualmente positivi sono dunque ulteriormente scesi, giungendo a quota 57.527, ovvero 576 in meno rispetto a ieri.

Sale invece il numero delle vittime che, da inizio pandemia, nella nostra Regione ha raggiunto ormai quota 15.257 decessi, ovvero registrando 5 morti in più nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, i numeri appaiono stazionari: in area medica troviamo infatti 914 pazienti Covid (-5), mentre nelle terapie intensive sono curati 43 pazienti (+1).