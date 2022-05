Covid: in Veneto calano i contagi e i ricoveri. Sono 14 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 3.614 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto, di questi 629 sono attribuiti alla singola provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, venerdì 13 maggio, diffuso da Azienda Zero.

Scende dunque a quota 52.268 il numero delle persone attualmente positive al coronavirus, di queste sono 7.582 nel territorio scaligero. Cresce invece, purtroppo, il numero delle vittime: da inizio pandemia si contano in Veneto 14.577 morti, ovvero 14 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Verona sono 3 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.088 decessi.

Scarica il report Covid Veneto 13 maggio 2022

Per quel che riguarda i ricoveri, si registra un calo complessivo di pazienti Covid in Veneto: sono infatti 467 le persone curate in area medica negli ospedali veneti (-15), mentre salgono a 26 i pazienti in terapia intensiva (+2).

La campagna vaccinale in Veneto prosegue a ritmo sempre non particolarmente sostenuto: sono 4.782.887 i cicli ad oggi completati (+81), mentre salgono a 3.390.365 le dosi booster sin qui somministrate (+1.094). In Veneto ad aver ricevuto la dose booster di vaccino anti Covid è il 67,9% della popolazione totale residente. Un dato che sale al 74,9% se si considera la popolazione residente effettivamente vaccinabile con dose booster.

Scarica il report vaccinazioni 13 maggio 2022