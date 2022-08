Covid: 35 morti in Veneto nelle ultime 24 ore. Calo dei ricoveri e dei casi attualmente positivi. Quarta dose al 5,5%

Sono 2.999 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 540 nella provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, sabato 13 agosto, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 13 agosto 2022

Risultano dunque in calo i casi attualmente positivi, scesi a quota 59.494 a livello regionale (ieri erano 61.850), così come sono calati a 7.611 nella provincia scaligera (ieri erano 8.017). Ad essere in netto aumento nelle ultime 24 ore è purtroppo il numero delle vittime che, da inizio pandemia, raggiunge quota 15.246, ovvero 35 morti in più rispetto a ieri a livello regionale.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si assiste oggi ad un calo complessivo dei ricoveri. I pazienti Covid curati in Veneto sono infatti scesi a 554 in area medica (-28), mentre sono saliti a 26 nelle terapie intensive (+2). In calo i ricoveri anche negli ospedali veronesi: in area medica troviamo infatti oggi 107 persone (-6), mentre nelle terapie intensive sono curati 6 pazienti Covid (-2).

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione che vede ad oggi 3.303.784 terze dosi somministrate in Veneto (+337), mentre sono 240.589 le quarte dosi (+2.760). La seconda dose booster è stata finora somministrata in Veneto al 4,9% della popolazione residente totale, mentre la prima dose booster è stata ricevuta dal 66,4% delle persone residenti in Veneto. Percentuali che salgono rispettivamente 5,5% ed al 73,4% considerando quale bacino d'utenza esclusivamente la popolazione per la quale è prevista la vaccinazione con terza e quarta dose.

