Covid: in Veneto calano attuali positivi e ricoveri ospedalieri

I nuovi casi di tampone positivo al coronavirus in Veneto sono 1.974 in più nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Stando al bollettino curato da Azienda Zero, il numero dei morti è cresciuto a 14.738 nella nostra Regione. Sono infatti 4 le vittime in più rispetto a ieri.

Report Covid Veneto 11 giugno 2022

Continua invece a diminuire il numero dei soggetti attualmente positivi che calano di 403 unità e risultano oggi essere 28.118 in Veneto, di cui 3.164 nel territorio veronese. Situazione in progressivo miglioramento anche negli ospedali, dove i ricoveri calano nel complesso: sono infatti 183 i pazienti Covid in area non critica (-15), mentre salgono a 10 le persone positive curate in terapia intensiva (+2).

Scarica il Report Covid Veneto 11 giugno 2022