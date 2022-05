Covid: calo dei contagi in Veneto, ma in lieve rialzo i ricoveri. Sei i decessi in 24 ore

Il Veneto registra un leggero calo dei contagi Covid, con 4.143 casi di positività nelle ultime 24 ore a fronte dei 5.549 casi di ieri. Le vittime sono state 6 secondo quanto riportato dal bollettino della Regione Veneto riassunto dall'agenzia Ansa. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.672.534, quello dei decessi a 14.461.

Una flessione si registra nel numero dei soggetti attualmente positivi, ovvero 68.528 (- 1.477). I dati ospedalieri mostrano invece numeri in lieve aumento: i pazienti Covid in area medica salgono a quota 914 (+14), così come nei reparti di terapia intensiva si è saliti a 34 pazienti Covid (+1).

Per quanto riguarda i vaccini, l'attività di somministrazione procede lentamente con solo 2.317 dosi totali somministrate ieri, delle quali 1.978 sono dosi addizionali/booster.