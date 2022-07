Covid-19, superata l'ondata estiva dei contagi. Positivi ancora in calo in Veneto

L'ondata di contagi da coronavirus di questa estate sembra ormai superata in Veneto. Il numero dei cittadini attualmente positivi tende a scendere e questo porterà nei prossimi giorni anche ad un calo dei pazienti Covid negli ospedali. Calo che comunque già si avverte nelle terapie intensive.

Scarica qui il bollettino Covid in Veneto del 23 luglio 2022

Con i 1.210 tamponi positivi conteggiati nelle ultime 24 ore in provincia di Verona, i contagi accertati da inizio pandemia sono saliti a 368.715. I veronesi oggi positivi sono 14.353 (ieri erano 15.064) mentre quelli guariti sono 351.210. Risultano deceduti per Covid-19 3.152 veronesi ed i positivi ricoverati sono 158, di cui 7 in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono risultati positivi al coronavirus 7.301 test (da inizio pandemia sono 2.051.628). I veneti attualmente positivi sono però scesi da 105.622 a 100.694. I veneti guariti dal virus sono saliti a 1.935.937. Ed i deceduti per Covid-19 sono saliti a 14.997. Negli ospedali veneti, i pazienti positivi al virus in area non critica sono 783 e quelli in terapia intensiva sono 26.