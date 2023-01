Covid, positivi in ospedale in calo in Veneto. Nel Veronese sono 142

La crescita dei positivi al coronavirus in Veneto comincia a farsi sentire anche nel Veronese. Mentre negli ospedali il numero dei pazienti Covid rimane stabile nell'alternare giorni con più ricoveri e giorni con più dimissioni.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 2 gennaio 2023

Tra le 8 dell'1 gennaio e le 8 di questa mattina, sono stati 68 i tamponi positivi al coronavirus registrati nel Veronese; le negativizzazioni sono state 62 e non sono stati segnalati decessi per Covid-19 (rimangono 3.354 i morti a causa del virus da inizio pandemia in provincia di Verona. I veronesi positivi al virus sono dunque saliti a 3.802, di cui 142 ricoverati in ospedale (10 in terapia intensiva e 132 in area non critica).

Nelle ultime 24 ore, in tutto il Veneto i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 502, le guarigioni 553 ed 4 i decessi per Covid-19. I veneti oggi positivi sono quindi 50.992, di cui 854 ricoverati in ospedale in area non critica e 40 in terapia intensiva.