Covid-19, scesi a 5.592 i veronesi oggi positivi di cui 183 ricoverati in ospedale

Rimane costante il calo dei positivi al coronavirus in Veneto. Calo che comincia ad farsi sentire anche negli ospedali della regione, dove comunque sono ancora più di mille i pazienti Covid.

Sono scesi a 5.592 i veronesi oggi positivi al coronavirus, nonostante i 901 contagi accertati nelle ultime 24 ore. I morti per Covid-19 sono diventati 3.320 da inizio pandemia mentre i guariti sono saliti a 449.810. Ed i ricoverati in ospedale positivi al coronavirus sono 15 in meno rispetto a ieri: 175 in area non critica e 8 in terapia intensiva.

In Veneto, invece, nelle ultime 24 ore sono stati contati 5.460 nuovi contagi, ma i veneti oggi positivi sono diminuiti fino ad essere 56.559. Da inizio pandemia, sono stati accertati 16.110 decessi per Covid-19 e 2.525.002 negativizzazioni. E negli ospedali del Veneto, sono 26 i pazienti Covid in meno rispetto a ieri. I positivi al virus in area non critica sono oggi 974 e quelli in terapia intensiva sono 41.