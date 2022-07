Covid-19 in Veneto: aumentano i positivi in ospedale ma non quelli gravi

Crescono ancora a due velocità i numeri dei contagi e dei ricoveri per Covid-19 in Veneto. Rapida è la crescita dei cittadini che risultano positivi al virus, mentre negli ospedali in pazienti positivi aumentano molto lentamente e addirittura quelli in terapia intensiva sono diminuiti rispetto a ieri.

Scarica qui il bollettino sul coronavirus in Veneto aggiornato al 9 luglio 2022

Sicuramente domani in provincia di Verona si raggiungeranno i 350mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Questa mattina, il totale complessivo dei tamponi positivi ha raggiunto i 349.784 con i 1.442 tamponi positivi che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono 13.557, mentre quelli guariti sono 333.096. I morti per Covid-19 nel Veronese sono stati al momento 3.131 e attualmente i ricoverati positivi al virus negli ospedali veronesi sono 174, di cui 4 in terapia intensiva

In tutto il Veneto, i positivi al virus trovati nelle ultime 24 ore sono 9.214 e dal febbraio 2020 i tamponi positivi sono stati 1.935.448. I veneti attualmente positivi al virus sono 97.151 e quelli che sono guariti sono 1.823.438. Sono morti per Covid-19 14.859 veneti ed i veneti positivi negli ospedali della regione sono 658 in area non critica e 27 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid del Veneto aggiornato all'8 luglio 2022

La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto è andata avanti anche ieri con 917 somministrazioni in tutta la regione, di cui 70 in provincia in Verona. Le prime dosi sono state 23, le seconde 77 e le dosi aggiuntive 817.