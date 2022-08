Covid, scesi sotto gli 80mila i veneti positivi. Calano più lentamente i ricoverati

Sono scesi sotto gli 80mila i veneti attualmente positivi al coronavirus. Mentre in provincia di Verona probabilmente nel fine settimana si scenderà sotto i 10mila. Cifre in forte diminuzione tra i contagi, mentre tra i ricoveri per Covid le differenze giornaliere sono meno marcate.

Scarica qui il bollettino su contagi e ricoveri da Covid-19 in Veneto del 5 agosto 2022

In provincia di Verona, su 380.832 tamponi positivi al virus da inizio pandemia, 819 sono stati conteggiati nelle ultime 24 ore. I casi che si riferiscono a veronesi attualmente positivi sono 10.655, mentre sono stati 3.181 i casi di decesso per Covid-19. I veronesi guariti dall'infezione sono saliti a 366.996 e quelli attualmente ricoverati negli ospedali scaligeri sono 165, di cui 10 in terapia intensiva.

In tutta la regione i casi di positività al coronavirus accertati fino a questa mattina sono stati 2.124.302 (+4.470 da ieri). I veneti oggi positivi sono 78.777 ed i veneti purtroppo deceduti a causa del virus sono diventati 15.144. Le guarigioni dall'infezione sono quindi state 2.030.381, mentre negli ospedali del Veneto i pazienti positivi sono 714 in area non critica e 37 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino del 5 agosto 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto

Ormai è il secondo richiamo, altrimenti detto quarta dose, il tipo di vaccinazione anti-Covid più frequente in Veneto. Sulle 4.793 somministrazioni di ieri, 17 sono state prime dosi, 26 seconde dosi, 363 terze dosi e 4.387 quarte dosi. In provincia di Verona sono state 703 le vaccinazioni contro il coronavirus eseguite ieri.