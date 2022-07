Covid in Veneto, positivi in calo costante. Più di 200mila quarte dosi somministrate

Tre decessi per Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, di cui una in provincia di Verona. È questo l'unico dettaglio triste del bollettino regionale sul coronavirus diffuso oggi, 31 luglio. Continuano infatti a diminuire e positivi al virus, dentro e fuori gli ospedali.

Scarica qui il bollettino Covid della Regione Veneto diffuso il 31 luglio 2022

Sono 729 i contagi da coronavirus accertati nel Veronese tra le 8 di ieri alle 8 di questa mattina. I tamponi positivi registrati in provincia da inizio pandemia sono 376.637 e sono la somma di 12.389 veronesi attualmente positivi, 3.165 veronesi deceduti per Covid e 361.083 veronesi guariti. E negli ospedali scaligeri sono 141 i positivi ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva.

In tutta la regione, i test che hanno dato esito positivo al coronavirus dal febbraio 2020 sono 2.099.893 (+4.296 da ieri). I veneti oggi positivi sono 90.096 e quelli guariti sono 1.994.727. I morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 15.070, mentre scendono i ricoverati tra i positivi al virus: sono 733 in area non critica e 21 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino del 31 luglio 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto

Ieri sono state 7.045 le vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto. Le prime dosi sono state 45, le seconde dosi 52, le terze dosi 747 e le quarte dosi 6.201.