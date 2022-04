In Veneto pazienti Covid in calo, ma non nel Veronese. E risalgono i contagi

In un contesto di ripresa dei contagi da coronavirus in tutto il Veneto, diminuisce il numero dei pazienti Covid negli ospedali. Eccezion fatta per la provincia di Verona, dove invece i pazienti positivi al virus negli ospedali crescono leggermente.

CONTAGI E RICOVERI PER COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 22 APRILE

Nel Veronese sono stati superati i 299mila contagi da inizio pandemia. Il totale dei test positivi registrati nel territorio scaligero è arrivato a 299028 (+1.090 da ieri). Attualmente risultano positivi al virus 11.135 veronesi (+263 da ieri) ed i negativizzati sono 284.827 (+825 da ieri). I morti veronesi per Covid-19 sono saliti a 3.066 (+2 da ieri), mentre i ricoverati negli ospedali sono diventati 141 (+7 da ieri). Questa la distribuzione dei pazienti negli ospedali di Verona e provincia: 22 a Borgo Roma, 33 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 20 a Legnago, 12 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Villafranca, 6 a Marzana, 17 a Bussolengo, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva), 8 a Peschiera del Garda e 1 a Villa Garda.

In tutto il Veneto, i test con esito positivo al coronavirus dal febbraio 2020 sono stati 1.624.177 (+6.900 da ieri). I veneti oggi positivi sono 75.103 (+1.058 da ieri) ed i negativizzati sono 1.534.694 (+5.831 da ieri). Le morti per Covid-19 in tutta la regione sono salite 14.380 (+11 da ieri), i ricoverati in area non critica sono 891 (di cui 627 positivi) ed i ricoverati in terapia intensiva sono 34 (di cui 17 positivi).

REPORT VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNAMENTO DEL 22 APRILE

Nella giornata di ieri, 21 aprile, il Veneto ha superato gli 11 milioni di vaccini anti-Covid distribuiti dall'inizio della campagna vaccinale. Le dosi somministrate ieri in tutta la regione sono state 2.364, con 55 prime dosi, 104 seconde dosi e 2.205 dosi addizionali. In provincia di Verona, le somministrazioni di ieri sono state 595 e quelle totali 2.073.532.

L'82,7% dei veneti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. E il 67,4% dei veneti ha ricevuto tre dosi. Gli abitanti della provincia di Verona con almeno una dose di vaccino sono circa l'82,2%. Quelli con copertura garantita anche dal richiamo sono il 65,6%.