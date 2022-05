Positivi al coronavirus ancora in calo: 40mila in tutto il Veneto, meno di 6mila veronesi

Su 40mila positivi al coronavirus in Veneto, meno di 6mila sono in provincia di Verona e questi numeri continuano di nuovo a scendere per merito delle guarigioni.

REPORT COVID-19 IN VENETO AL 21 MAGGIO 2022

Sono 319.043 i tamponi risultati positivi al coronavirus in provincia di Verona dal febbraio 2020 (+363 da ieri). I veronesi oggi positivi sono 5.829 (-333 da ieri), quelli guariti 310.114 (+694 da ieri) e quelli purtroppo deceduti per Covid-19 sono 3.100 (+2 da ieri).

Dei 5.829 positivi nel Veronese, 109 si trovano in ospedale e sono così distribuiti: 21 a Borgo Roma, 23 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 27 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 15 a Bussolengo, 10 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Peschiera e 1 a Villa Garda.

In tutto il Veneto sono saliti a 1.740.004 i casi totali di positività al coronavirus (+2.010 da ieri). I veneti attualmente positivi sono 40.367 (-1.956), quelli guariti da Covid-19 sono 1.684.996 (+3.957) ed i deceduti a causa del virus sono 14.641 (+9 da ieri). Negli ospedali della regione, i posti letto occupati da pazienti Covid sono 384 in area non critica e 20 in terapia intensiva.

REPORT VACCINI ANTI-COVID IN VENETO AL 20 MAGGIO 2022

Quella di ieri è stata una giornata con un buon numero di vaccinazioni anti-Covid in Veneto, rispetto alle cifre basse dei giorni precendenti. Le somministrazioni sono state 1.803 in tutta la regione e 150 nel Veronese. Le prime dosi fatte sono state 52, le seconde dosi 165 e le terze dosi 1.586.