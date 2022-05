Coronavirus in Veneto: sempre meno positivi dentro e fuori gli ospedali

Mentre ci si interroga se abbiano ancora senso, la Regione Veneto continua a trasmettere quotidianamente i bollettini su contagi, ricoveri e vaccini per Covid-19. Bollettini che confermano una costante calo dei veneti contagiati e una scarsa distribuzione del vaccino.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO DEL 20 MAGGIO 2022

Tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, 20 maggio, sono stati contati nel Veronese 406 casi di positività al coronavirus. Da inizio pandemia, la somma di tutti i casi è così salita a 318.680. I veronesi oggi positivi sono 6.162 (-279 da ieri), quelli guariti 309.420 (+685 da ieri) ed i morti per Covid-19 sono 3.098. Ed i positivi ricoverati negli ospedali veronesi sono: 19 a Borgo Roma, 21 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 27 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 17 a Bussolengo, 8 a Negrar, 1 a Peschiera e 1 a Villa Garda.

In tutto il Veneto sono 2.191 i casi di positività registrati nelle ultime 24 e 1.737.994 quelli refertati da inizio pandemia. I veneti oggi positivi sono 42.323 (-2.148 da ieri), i guariti 1.681.039 (+4.333 da ieri) ed i morti per Covid-19 in tutta la regione sono 14.632 (+6 da ieri). I ricoverati in area non critica positivi al coronavirus sono 420 in tutto il Veneto e quelli in terapia intensiva sono 20.

BOLLETTINO VACCINI ANTI-COVID IN VENETO DEL 20 MAGGIO 2022

La campagna vaccinale è andata avanti con 934 somministrazioni ieri: 25 prime dosi, 60 seconde dosi e 849 terze dosi. E in provincia di Verona le somministrazioni sono state 202.