Covid-19, miglioramento continuo in Veneto: ricoveri stabili e positivi in calo

Con un numero di contagiati in calo e un numero di pazienti Covid stabile negli ospedali veneto, il coronavirus continua ad essere sotto controllo e a non destare preoccupazione sul territorio regionale.

Report Covid-19 in Veneto aggiornato alle 8 del 17 maggio 2022

Dal febbraio 2020 sono stati contati in provincia di Verona 317.358 casi positivi al coronavirus, di cui 784 nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi al virus sono 6.834 (-366 da ieri) e quelli guariti sono 307.428 (+1.150 da ieri). Invariato (3.096) il numero dei morti per Covid-19 nel Veronese, mentre i posti letto attualmente occupati da pazienti Covid sono 108, di cui 7 in terapia intensiva e 101 in area non critica.

In Veneto, sono stati registrati in tutto 1.730.623 tamponi positivi fino alle 8 di di questa mattina (+3.965 da ieri). Sono 46.761 i cittadini del Veneto che sono positivi (-2.518 da ieri), mente i negativizzati sono 1.669.254 (+6.473 da ieri). I deceduti del Veneto per Covid-19 sono 14.608 (+10 in 24 ore) mentre in ospedale ci sono 440 pazienti positivi al virus in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Report Vaccinazioni anti-Covid in Veneto diffuso il 17 maggio 2022

E sempre molto bassi i numeri delle vaccinazioni contro il coronavirus in Veneto. Ieri, le somministrazioni sono state 627 in tutta la regione, di 194 nel Veronese. Nel dettaglio, le prime dosi sono state 15, le seconde dosi 36 e le terze dosi 576.