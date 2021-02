Covid-19, inizia a Verona la vaccinazione del personale scolastico: ecco come funziona

Sono quattro i Centri per la Vaccinazione della Popolazione allestiti nel Veronese

Da lunedì 1 marzo parte la campagna vaccinale anti Covid-19 destinata al personale docente e non docente degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona. L’Ulss 9 Scaligera ha inviato a tutte le persone interessate una lettera di invito contenente il link per la prenotazione online della seduta vaccinale presso i Centri per la Vaccinazione della Popolazione (CVP) di Verona, Legnago, San Bonifacio e Bussolengo.

Le prime sedute vaccinali (1-5 marzo) sono state tutte occupate e le prenotazioni pertanto chiuse. Da domani, lunedì 1 marzo, verranno aperte le prenotazioni per le settimane successive. La campagna vaccinale proseguirà fino al completamento della vaccinazione di tutto il personale scolastico. Tutte le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito dell’Ulss 9: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1903.

La vaccinazione è gratuita e raccomandata. In occasione della prima vaccinazione verrà programmato l'appuntamento per la seconda dose, necessaria a garantire la protezione. Per eventuali informazioni o domande sull'opportunità di effettuare la vaccinazione si consiglia di consultare preventivamente il proprio medico di medicina generale. Le vaccinazioni verranno effettuate nei CVP allestiti a: