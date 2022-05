Covid, più guarigioni che nuove infezioni. Pressione ospedaliera più leggera in Veneto

Le guarigioni da Covid-19 proseguono ad un ritmo superiore alle nuove infezioni, continuano dunque a calare i veneti attualmente positivi al virus.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO DEL 10 MAGGIO 2022

In provincia di Verona, su 313.329 casi di contagio accertati da febbraio 2020, 1.131 sono stati refertati nelle ultime 24 ore. Calano però a 7.974 i veronesi attualmente positivi (-213 da ieri) mentre restano 3.085 i veronesi deceduti per Covid-19. Sono dunque saliti a 302.270 i veronesi guariti dal virus, +1.344 da ieri. E diminuiscono anche i pazienti Covid negli ospedali veronesi. Ieri erano 125, oggi sono 118.

In tutto il Veneto, i contagi complessivi da coronavirus sono diventati 1.708.259 (+5.719 da ieri), ma sono scesi a 54.968 i veneti oggi positivi (-2.127 da ieri). I morti per Covid-19 in regione sono diventati 14.531 (+14 da ieri) mentre sono 1.638.760 i guariti (+7.832 da ieri). Negli ospedali regionali i pazienti positivi al virus sono 497 in area non critica e 24 in terapia intensiva, entrambi in diminuzione da ieri.

BOLLETTINO VACCINAZIONI COVID-19 IN VENETO DEL 10 MAGGIO 2022

Ed anche se con numeri molto bassi prosegue anche la campagna vaccinale anti-Covid. Ieri, in Veneto le somministrazioni sono state 750 con 26 prime dosi, 32 seconde dosi e 692 terze dosi.