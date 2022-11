Coronavirus, possibile nuova ondata in arrivo. Contagiati e ricoverati in aumento

Potrebbe essere in arrivo un nuova ondata di contagi da coronavirus in Veneto. Con positivi e ricoveri in leggero aumento, il periodo caratterizzata da una minore circolazione del virus sembra essere terminato. E anche la situazione nel Veronese la dinamica potrebbe impostarsi ad un peggioramento.

Scarica qui il bollettino Covid-19 del Veneto aggiornato al 9 novembre 2022

Sono stati 613 i nuovi contagi da coronavirus scoperti nel Veronese dalle 8 di ieri mattina. Un numero superiore alle guarigioni (539 nelle ultime 24 ore, 427.341 da inizio pandemia) e ai decessi avvenuti per Covid-19 nello stesso periodo di tempo (2 da ieri mattina, 3.270 da inizio pandemia). I veronesi oggi positivi sono dunque aumentati e sono diventati 4.698 (ieri erano 4.626) e quelli ricoverati negli ospedali della provincia sono in tutto 115.

Anche in Veneto non c'è stato un grande aumento giornaliero dei nuovi contagi. Ieri sono stati 4.176, dato in linea con i giorni precedenti. Calano però le guarigioni, che da inizio pandemia sono state ad oggi 2.386.999. I morti per Covid-19 in Veneto sono stati in totale 15.792 (+6 da ieri) ed i veneti oggi positivi sono passati da 49.507 a 49.794. E in aumento (+21 da ieri) anche i pazienti Covid, che nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 671 e nelle terapie intensive sono 25.