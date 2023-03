Scesi a 25 i pazienti Covid negli ospedali veronesi, 329 in tutta la regione

Il bollettino sul coronavirus in Veneto mostra ancora cambiamenti quotidiani molto piccoli, segno che il virus non si diffonde rapidamente e soprattutto non ospedalizza come negli anni scorsi.

In provincia di Verona nelle ultime 24 ore ci sono stati 71 nuovi contagi ed i veronesi attualmente positivi al virus sono saliti a 671. Da inizio pandemia, nel Veronese ci sono stati 3.388 morti per Covid-19 e 468.634 negativizzazioni. E negli ospedali scaligeri, i positivi ricoverati alle 8 di questa mattina erano 25 (-3 in 24 ore), tutti in area non critica.

In Veneto, le 557 nuove positività al coronavirus scoperte nelle ultime 24 ore hanno fatto salire i positivi a 17.411. Da inizio pandemia, i decessi per Covid-19 in tutta la regione sono stati 16.692 e le negativizzazioni sono state 2.662.287. Negli ospedali regionali, i pazienti Covid ricoverati oggi sono 323 in area non critica (-2 rispetto a ieri) e 6 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).