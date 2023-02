Covid-19, da giorni fermo a 3.384 il numero delle vittime nel Veronese

Anche nelle ultime 24 ore, il numero di decessi per Covid-19 è rimasto invariato in provincia di Verona. Sono giorni che il numero di vittime veronesi del virus è fermo 3.384 da inizio pandemia. E questa mattina è rimasto invariato anche il numero dei veronesi attualmente positivi.

Scarica qui il bollettino sul coronavirus in Veneto del 9 febbraio 2023

Sono rimasti 659 i veronesi oggi positivi al coronavirus, proprio come ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono state, infatti 67 nuove infezioni pareggiate da 67 negativizzazioni. Leggermente più alto, rispetto ieri, il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi: ieri erano 19 e questa mattina sono 22.

Stabilità anche nei numeri sul Covid in regione. Sono stati refertati 578 test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. E nello stesso arco temporale, i decessi per Covid-19 sono stati 3 in tutta la regione e 466 le negativizzazioni. I veneti oggi positivi sono 16.440, di cui 256 ricoverati in area non critica e 13 in terapia intensiva.