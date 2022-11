Covid-19, andamento ancora buono nel Veronese. In regione dati oscillanti

La presenza del coronavirus in Veneto continua ad essere meno intensa nella provincia di Verona. L'andamento dei dati scaligeri mostra ancora una regressione del virus ed un alleggerimento dei casi Covid negli ospedali. Nel resto della regione, invece, il numero dei positivi oscilla poco sotto i 50mila, ma almeno diminuiscono i malati più gravi.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto aggiornato all'8 novembre 2022

Sono 779 i nuovi contagi da coronavirus contati nelle ultime 24 ore in provincia di Verona. Contagi che aggiunti ai casi ancora attivi danno un totale di 4.626 veronesi attualmente positivi (-67 da ieri). Il numero dei guariti dall'infezione è salito a 426.802 (+845 da ieri), mentre i morti per Covid-19 nel Veronese sono da inizio pandemia 3.268 (+1 da ieri). E negli ospedali di Verona e provincia i pazienti positivi al virus sono scesi in un giorno da 114 a 108.

Nel Veneto le nuove infezioni sono state 5.230 dalle 8 di ieri mattina ed i veneti oggi positivi al virus sono 49.507 (+107 da ieri). I morti da Covid-19 in regione sono stati ad oggi 15.786 (+11 da ieri) e il totale dei guariti è salito a 2.383.116 (+ 5.112 da ieri). Negli ospedali della regione, infine, ci sono 651 pazienti positivi al virus in aria non critica (-11 da ieri) e 24 in terapia intensiva (-5 da ieri).