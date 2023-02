Scesi a 262 i positivi al coronavirus negli ospedali veneti, 19 nel Veronese

Può essere sempre interpretata come una buona notizia la stabilità nei numeri sul coronavirus in Veneto. Da giorni, in tutta la regione, i cambiamenti quotidiani sono minimi e questo testimonia una presenza del virus sul territorio sotto controllo e non preoccupante.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto dell'8 febbraio 2023

In provincia di Verona, nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi per Covid-19. I nuovi casi di positività scoperti sono stati 82 e le guarigioni sono state 60. I veronesi oggi positivi al coronavirus sono 659 ed i positivi ricoverati negli ospedali della provincia sono 19.

Anche su tutto il resto del Veneto, i cambiamenti delle ultime 24 ore sono stati poco rilevanti. I test risultati positivi al coronavirus sono stati 714, i decessi per Covid-19 sono stati 3 e le negativizzazioni sono state 552. I veneti oggi positivi al virus sono 16.331 e quelli ricoverati in ospedale sono 262: in area non critica sono 250 e in terapia intensiva sono 12.