Il calo dei positivi non prosegue, presenza stabile del coronavirus in Veneto

La cautela rimane sempre preziosa alleata nella difficile lotta al coronavirus. In Veneto, non ha avuto continuità la discesa dei positivi al virus registrata nei giorni scorsi. Cala però il loro numero negli ospedali.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 7 marzo 2023

In provincia di Verona, nelle ultime 24 ore ci sono stati 99 nuovi casi di positività al coronavirus, 70 negativizzazioni e 0 decessi per Covid-19. I veronesi attualmente positivi sono quindi passati a 637 e quelli ricoverati in ospedale sono 23 in area non critica e 1 in terapia intensiva.

Dalle 8 di ieri mattina, in Veneto sono stati refertati 886 test positivi al coronavirus e ci sono state 526 negativizzazioni e 6 decessi per Covid-19. I veneti oggi positivi al virus tornano ad essere più di 17mila (17.059), ma i positivi in ospedali sono scesi a 318 in area non critica. Sono invece 8 quelli in terapia intensiva.