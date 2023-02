Coronavirus, andamento stabile in Veneto. E 4 decessi nelle ultime 24 ore

Dopo i cali registrati nel fine settimana, tornano a stabilizzarsi i numeri sul coronavirus in Veneto.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 7 febbraio 2023

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi, nel Veronese sono stati 100 i test positivi al coronavirus e 67 le guarigioni dall'infezione. Nessun positivi è deceduto nelle ultime 24 ore, quindi il numero dei veronesi positivi al virus è salito a 637, mentre i positivi ricoverati negli ospedali veronesi sono 22.

In tutto il Veneto ci sono invece 16.172 positivi alle 8 di questa mattina, fra cui ci sono 251 ricoverati in area non critica e 15 ricoverati in terapia intensiva. I cambiamenti avvenuti nelle ultime 24 ore sono stati: 998 nuovi casi positivi, 4 decessi per Covid-19 e 596 negativizzazioni.