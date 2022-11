Covid-19 in provincia di Verona, pazienti Covid in calo e nessun morto in 24 ore

Rimangono stabili i numeri sul Covid-19 in Veneto. Una stabilità figlia anche dei pochi tamponi che di solito si eseguono nel fine settimana e che quindi rendono meno attendibili i bollettini riferiti alle giornate di sabato e domenica.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto aggiornato al 6 novembre 2022

Con meno test eseguiti, si abbassa anche il numero dei tamponi positivi al coronavirus. In provincia di Verona, nelle ultime 24 ore, sono state scoperte 392 nuove positività. Rimangono comunque tanti i veronesi che guariscono (425.780 da inizio pandemia) e questo ha fatto scedere ancora il numero dei veronesi oggi positivi (4.736, ieri erano 4.965). Da inizio pandemia i veronesi morti per Covid-19 sono 3.265, numero invariato rispetto a ieri, mentre rispetto a ieri ci sono 5 pazienti Covid in meno negli ospedali della provincia.

Positivi in calo anche nel resto del Veneto dove, dalle 8 di ieri, sono stati scoperti 2.871 nuovi contagi, ma i veneti oggi positivi sono scesi in un giorno da 50.538 a 49.622. I guariti dal virus sono in tutto, ad oggi, 2.376.886, mentre i morti a causa del virus 15.768 (+1 da ieri). Ed i positivi ricoverati in ospedali sono meno di 700: in area non critica sono 659 ed in terapia intensiva 34.