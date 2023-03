Covid, positivi ricoverati in ospedale tornano a calare: sono 28 nel Veronese

Con i bollettini dei prossimi giorni sarà più chiaro se questo mese di marzo sarà caratterizzato da una diminuzione del rischio Covid in Veneto, oppure se ci sarà una nuova diffusione del virus. Per il momento, infatti, il numero dei positivi è in calo ma è se sarà un calo duraturo è ancora presto per dirlo.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 6 marzo 2023

Come in tutte le domenica, anche ieri il numero dei test positivi al coronavirus è stato molto basso. Dalle 8 di ieri mattina, i tamponi che hanno evidenziato un contagio in provincia di Verona sono stati 15, non c'è stato nessun decesso per Covid-19 e le negativizzazioni sono state 50. I veronesi oggi positivi al virus sono dunque scesi a 608, tra cui quelli ricoverati sono 27 in area non critica e 1 in terapia intensiva.

L'andamento dei dati in Veneto ricalca quello veronese. I nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati 106, nessun positivo è deceduto a causa del virus e le negativizzazioni sono state 448. I veneti oggi positivi al virus sono 16.705 ed i positivi in ospedale sono 320 in area non critica e 8 in terapia intensiva.