Covid-19, veronesi positivi scesi a 604. Sono 20 quelli ricoverati in ospedale

Pochi test eseguiti e poche dimissioni dagli ospedali nella giornata di ieri in Veneto. In tutta la regione, il numero ufficiale dei positivi al coronavirus è dunque sceso, mentre i posti letto occupati dai pazienti Covid sono rimasti quasi invariati nelle ultime 24 ore.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 6 febbraio 2023

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi, sono stati registrati dalla Regione Veneto 15 test positivi al coronavirus in provincia di Verona, dove le negativizzazioni accertate sono state 74. Nessun veronese è morto di Covid nelle ultime 24 ore. I positivi, in tutto sono 604 questa mattina e quelli ricoverati in ospedale sono 20.

In Veneto, le variazioni delle ultime 24 ore sono state: 160 nuovi positivi al coronavirus e 551 negativizzazioni. Nessun positivo al virus è morto dalla 8 di ieri mattina ed i veneti oggi positivi sono scesi a 15.774. Di questi, 243 sono ricoverati in area non critica e 18 in terapia intensiva.