Meno di 3mila i veronesi positivi al coronavirus, 126 quelli ricoverati in ospedale

Probabilmente è anche favorito dal basso numero di test eseguiti giornalmente, ma è sempre più netta la diminuzione dei positivi al coronavirus in Veneto. E addirittura nel Veronese, il numero è sceso sotto i 3mila.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 5 gennaio 2023

In 24 ore, i veronesi positivi al coronavirus sono scesi da 3.543 a 2.775. E quelli in ospedale sono rimasti 126. Dalle 8 di ieri mattina, i tamponi positivi al virus in provincia di Verona sono stati 309, le guarigioni sono state 1.074 ed i decessi per Covid-19 sono stati 3.

In tutto il Veneto, nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati 2.249, le guarigioni sono state 10.673 ed i decessi per Covid-19 sono stati 15. I veneti oggi positivi sono quindi scesi a 41.365, di cui 784 ricoverati in area non critica (-52 da ieri) e 42 in terapia intensiva (-1 da ieri).