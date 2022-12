Tornati ad essere più di mille i pazienti Covid negli ospedali veneti

Sono tornati ad essere più di mille i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali del Veneto. Mentre i morti di Covid-19 da febbraio 2020 hanno superato oggi, 5 dicembre, i 16mila in tutta la regione. Il virus dunque non allenta la sua morsa, anche se in questo fine settimana il numero dei veneti attualmente positivi è sceso. Una discesa che, per diventare una tendenza, dovrà essere confermata nei prossimo giorni.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 5 dicembre 2022

In provincia di Verona ci sono stati 198 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e nessun decesso per Covid-19 (3.304 da inizio pandemia come ieri). I veronesi oggi positivi sono 7.045 (-71 da ieri) mentre quelli che sono guariti dall'infezione sono 443.366 (+269 da ieri). E tra i positivi, quelli ricoverati in ospedale sono 189 (-3 rispetto a ieri).

Nel resto della regione, la diffusione del coronavirus è più preoccupante rispetto alla singola provincia di Verona. I test risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore sono stati 1.174 e i veneti oggi positivi sono 61.833 (-879 da ieri). Da inizio pandemia, i negativizzati dal virus sono diventati 2.489.356 (+2.045 da ieri) ed i morti a causa del virus sono saliti a 16.004 (+8 da ieri). Infine, rispetto a ieri ci sono 7 pazienti Covid in più negli ospedali veneti. In tutto sono 958 in area non critica e 45 in terapia intensiva.